Splinter Chabot: 'Als ze zeggen dat mijn talkshow stopt, val ik echt in een gat’

Schuldbewust biedt Chabot zijn excuses aan als hij zich amper twee minuten later meldt voor het interview. Dat vindt vanwege corona plaats via Zoom. De jonge presentator had zich geïnstalleerd, maar zag in zijn huis in Amsterdam, waar hij met huisgenoten Sophie en Merel woont, op het laatste moment nog wat rommel liggen. Dus moest hij zich verplaatsen. ,,Als ik zo was verschenen, word ik natuurlijk nooit meer serieus genomen”, grapt hij. ,,Ik ben net student-af, dus het studentenleven hoort er nog een beetje bij.”