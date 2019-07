SpongeBob viert 20ste verjaardag: 20 totaal nutteloze feitjes over hem

‘Ik ben er klaar voor! Ik ben er klaar voor!’ Je hoort het SpongeBob Squarepants eigenlijk al roepen bij het bericht dat hij zijn 20ste verjaardag viert. Ter ere van dat jubileum presenteren we 20 totaal nutteloze feitjes over de ongekend populaire gele spons, die als rugtas menig kind zijn eerste dag naar de basisschool vergezelde.

Feit 1: Laten we makkelijk beginnen. SpongeBob Squarepants is een gele spons. Hij leeft in een ananas diep in de zee in het dorpje Bikinibroek. Het tekenfiguurtje draagt vrijwel altijd een bruine broek, een rode stropdas, een paar witte sokken met rode en blauwe strepen en zwarte lakschoenen. Hij woont samen met zijn huisdier: een slak genaamd Gerrit. Hij is kok in het beroemde restaurant De Krokante Krab.

Feit 2: Al honger gekregen bij het horen van Krokante Krab? Goed nieuws! We hebben de ingrediënten voor de krabburgers weten te achterhalen.

Dit zijn de 18 ingrediënten (voor vier SpongeBob-krabburgers):

- 2 sneetjes casinobrood

- 2 blikjes krab (170 gram), uitgelekt

- 75 gram surimisticks, fijngesneden

- 2 theelepels cajunkruiden

- 1 teentje knoflook

- 1 gesnipperde kleine ui

- 8 takjes koriander, bladeren fijngesneden

- 1 eetlepel mosterd

- 1 ei

- 4 eetlepels zonnebloemolie om in te bakken

- 4 hamburgerbollen of harde bollen naar keuze

- 2 eetlepels cocktailsaus, mayonaise, ketchup of saus naar keuze (optioneel)

- Peper en zout naar smaak

Garnering (optioneel):

- Verse tomaat

- Sla

- Komkommer

- Verse uiringen

- Augurk

- Plakjes kaas

- Olijven (als ogen)

Feit 3: Dan verder over de outfit van de altijd vrolijke spons. SpongeBob Squarepants blijkt namelijk een waar mode-icoon te zijn. Marlou Breuls verzorgde de openingsshow van de Amsterdam Fashion Week met een collectie ter ere van het 20-jarig bestaan van het tekenfiguurtje. De bedoeling is om een hele kledinglijn rond de spons op de markt te brengen.

Volledig scherm Antoine Griezmann. © REUTERS

Feit 4: Nog meer mode! Voetballer Antoine Griezmann is zo'n fan van SpongeBob dat hij op wedstrijddagen een boxer met het gele figuurtje draagt.

Feit 5: Om even bij de sport te blijven: tijdens de pauze van de afgelopen Super Bowl-finale konden we ook niet om SpongeBob heen. Tijdens de halftimeshow verscheen het animatiefiguurtje in beeld om gast Travis Scott te introduceren bij Maroon 5. Volgens Esquire het hoogtepunt van het hele optreden, maar dat had meer met de prestaties van de Amerikaanse rockband te maken.

Feit 6: Veel mensen vinden SpongeBob om op te vreten, soms zelfs letterlijk. Een jongetje in Saoedi Arabië zag hem aan voor een lekkernij. Artsen ontdekten een sleutelhanger van het figuurtje in de slokdarm van de peuter. ,,Ik was geschokt toen ik de voorkant van de slokdarm zag. ‘Spongebob’ schreeuwde ik", vertelde dokter Ghofran Ageely over het voorval.

Volledig scherm Stephen Hillenburg. © Charles Sykes/Invision/AP

Feit 7: Aan wie hebben we SpongeBob eigenlijk te danken? Voormalig biologieleraar Stephen Hillenburg is de bedenker van de cartoonserie. Hij heeft de 20ste verjaardag van zijn creatie niet mee mogen maken. Hij overleed eind vorig jaar op 57-jarige leeftijd aan de gevolgen van spierziekte ALS.

Feit 8: Wie roept er eigenlijk (echt) altijd dat hij er klaar voor is? In Nederland is stemacteur Lex Passchier het geluid van SpongeBob. Vele ouders zullen het irritante lachje van hem inmiddels verafschuwen. Maar voor Passchier is het een deel van zijn leven. De stemacteur spreekt de afleveringen met gemak in: ,,Het is een techniekje dat je moet weten. Maar als je het al zo lang doet, draai je daar je hand niet meer voor om”, vertelde hij in een interview.

Feit 9: De liefde voor de spons kán te ver gaan. De voetbalbond van Iran heeft doelman Sosha Makan bijvoorbeeld voor een halfjaar geschorst. Reden daarvoor is dat hij een knalgele broek van SpongeBob SquarePants droeg. Overigens had hij wel meer op zijn kerfstok.

Feit 10: Aan de andere kant kan SpongeBob ook levens redden. In 2015 werd de 13-jarige Brandon uit New York een grote held toen hij het leven van zijn klasgenootje Jessica Pellegrino redde. Brandon, die een vorm van autisme heeft, paste de Heimlich-greep toe waardoor een stukje appel uit de keel van het meisje schoot. Hij had de greep geleerd door te kijken naar een aflevering van de kinderserie, zo verklaarde hij later.

Feit 11: 2015 is overigens ook het jaar waarin de tweede SpongeBob-film Spons op het Droge uitkwam. Een bezoekje aan die rolprent zorgde voor boze ouders vanwege een ongelukkige planning van een drive-inbioscoop in Sacramento in Amerika. Terwijl op het ene scherm de kinderfilm te zien was, speelde een paar meter verderop de erotische film Fifty Shades of Grey. Bezoekers van de ene film konden zonder enig probleem meekijken met de andere film.

Feit 12: Op het Spring Grove-kerkhof in de Amerikaanse staat Ohio was een grafmonument te bewonderen dat bestond uit twee grote SpongeBob-beelden. De zerk, gemaakt voor de op 22-jarige leeftijd overleden Kimberly Walker, is uiteindelijk weggehaald. Dit omdat het te veel zou hebben gecontrasteerd met het ‘historische, landschappelijke karakter van het kerkhof’.

Feit 13: SpongeBob zorgt regelmatig voor ophef, maar in Oekraïne maken ze het wel heel bont. De blije spons is volgens een organisatie die de zeden van het land moet bewaken een ‘homo-figuur’ en een ‘echte bedreiging’ voor Oekraïense kinderen. De Nationale Expert Commissie voor de bescherming van de Publieke Moraal heeft een rapport gevonden op een conservatieve katholieke site, waarin de cartoon werd beschuldigd van het ‘promoten van homoseksualiteit’. Ook de Teletubbies werden als ‘verdacht’ aangemerkt, en dan met name Tinky Winky, het paarse karakter met de handtas.

Feit 14: SpongeBob is ondanks zijn lange adem niet de populairste animatieserie ooit. Hoewel hij wel de top 10 haalde, moet hij het afleggen tegen The Simpsons. Zij zijn na een onlineverkiezing verkozen tot de beste animatieserie aller tijden. De lezers van de Amerikaanse TV Guide konden ter gelegenheid van het 60-jarige jubileum van het blad kiezen uit 60 animatieseries en zo hun top 10 samenstellen.

Feit 15: SpongeBob is ook een paddenstoelensoort. De Spongiforma squarepantsii werd in 2010 ontdekt in de wouden van Borneo en vernoemd naar het tekenfilmfiguur.

Feit 16:

Voor eens en altijd dé tekst van het SpongeBob-lied:



Zijn jullie klaar kinderen?

Ajaj kapitein

ik hoor jullie niet

ajaj kapitein

ohhhhhhhhhhhhh

hij woont in een ananas diep in de zee

Spongebob Squarepants

En hij is zo gek als een kaassoufle

Spongebob Squarepants

Ja iedereen een weet wat voor’n mafkees hij is

Spongbob Squarepants

Die vierkante freak is zo gek als een vis

Spongebob Squarepants

Spongebob Squarepants

Spongebob Squarepants

Spongebob Squarepants

Spongiebob Squarepants

Hahahahahahahahaha



Deze songtekst werd ingezongen door Carol van Herwijnen.

Feit 17: De populairste aflevering van de hitserie is Krabby Land, zo bleek na een door Nickelodeon georganiseerde verkiezing. Kijkers konden via internet stemmen en de aflevering waarin meneer Krabs een eigen pretpark opent, was het meest in trek.

Feit 18: SpongeBob heeft veel beroemde fans. Het lijkt er bijvoorbeeld op dat Pharrell Williams een grote liefhebber is van het gele huishoudelijke product. De zanger kocht een paar Spongebob-sokken en was er zodanig weg van dat hij er meteen een heleboel liet bijmaken. Pharrell gaf toe dat hij enorm is gesteld op zijn gele sokjes. ,,Ik hou zoveel van de sokken dat ik er meteen een heleboel liet bijmaken, maar ik heb wel wat aanpassingen doorgevoerd. Zo heb ik nu een paar in kasjmier.”

Feit 19: Er is een heuse Kerk van SpongeBob opgericht. Meer dan zevenhonderd leden hebben zich al aangesloten bij de gemeenschap, die diensten houdt in New York, Texas en Californië.

Feit 20: We eindigen ook weer makkelijk. Dit is Patrick de Zeester. De beste en meest trouwe vriend van SpongeBob.