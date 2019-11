Spontane jamsessie Jett Rebel en Glennis Grace scoort: ‘Weergaloos!’

Artiesten die bij De Wereld Draait Door komen spelen, vermaken regelmatig het publiek vooraf door muziek te spelen. Gisteravond waren Jett Rebel en Glennis Grace te gast en zij besloten spontaan een interpretatie te maken van Aretha Franklins Chain of Fools. Het werd iets unieks voor degenen die er live bij waren en dat deed de redactie van het programma besluiten om een clipje van het optreden online te zetten.



Te horen en te zien is hoe Rebel het nummer inzet, zingend en op gitaar. Grace roept nog: ,,Als jij hem inzet, weet ik dat ik goed zit.” Wat volgt is een muzikale jamsessie met gitaarsolo's, maar ook stembandacrobatiek tussen de twee vocalisten. Het publiek geniet er zichtbaar van en ook Matthijs van Nieuwkerk reageert enthousiast.



Op social media zijn de reacties onverminderd positief. Het filmpje is al bijna 50.000 keer bekeken op Twitter en ruim 500 keer geliket. ‘Dank voor het delen dit is zo gaaf thanks’, schrijft iemand en hij is nog mild. Een volgende wil het grootser aanpakken: ‘Geef die mensen een spontaan concert in Ahoy ofzo.’ Weer iemand anders vergelijkt Rebel met een iconisch artiest: ‘Hoor ik hier een vleugje Prince?’ De conclusie is in ieder geval duidelijk: ‘Veel meer van dit , graag!!!!’ schrijft ene Linda.