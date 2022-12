Spoorloos-klokkenluider Barbara Quee vindt biologische moeder: ‘Zo blij’

Barbara Quee (39) kan haar geluk niet op. De geboren Colombiaanse die in 1984 door een Nederlands echtpaar werd geadopteerd, heeft haar biologische moeder teruggevonden. Daarmee is de mismatch door toedoen van het televisieprogramma Spoorloos definitief bewezen.

Barbara Quee is de klokkenluider die in oktober van dit jaar samen met haar vriendin en compagnon Fiona Teggatz en journalist Kees van der Spek een aantal mismatches aan het licht brengt van Spoorloos. Het programma van KRO-NCRV spoort verloren familieleden op en zorgt voor hereniging. Het RTL5-programma Oplichters aangepakt van Van der Spek ontmaskert de Colombiaanse fixer Edwin Vela als oplichter. Vela, die jarenlang voor Spoorloos maar ook voor de stichting Wereldkinderen werkte, koppelde geadopteerden aan verkeerde biologische ouders.

‘Criminele doeleinden’

Barbara Quee is slachtoffer van Vela. Ze doet in 2005 mee aan Spoorloos. In de uitzending wordt gesteld dat haar biologische moeder is gevonden. Quee krijgt echter te horen dat haar moeder in de problemen is geraakt. ,,Tijdens die uitzending werd mij verteld dat zij niet in de openbaarheid kon komen, omdat ze ondergedoken zou zitten voor de politie. Dat zou weer te maken hebben met haar identiteit, die gebruikt zou worden voor criminele doeleinden. Een verhaal waarbij ik veel vragen had. Waarom kon Spoorloos haar wel vinden en de politie niet? Spoorloos zou nog achter twee broers aan gaan, maar daar heb ik nooit meer iets van vernomen.”

Ze laat het rusten, maar treft in 2008 een andere geadopteerde jongen (Diego), ook een slachtoffer van Edwin Vela. ,,Ik ben een nieuwe zoektocht begonnen, via Vela aan wie we toen telkens geld moesten overmaken. Het voelde als een tweede kans. Ik vroeg Spoorloos om steun, maar dat deed uiteindelijk niets.”

Quote Mijn moeder heeft altijd gedacht dat ik kort na de geboorte was overleden. Voor haar is het dus allemaal heel heftig Barbara Quee

Met haar vriendin Fiona Teggatz begint Barbara Quee een eigen onderzoeksbureau, stichting Buscas Tu Familia En Colombia. Zij brengen een andere mismatch aan het licht, die van Kristian van der Mark. Ook Van der Mark werd ooit door Vela gekoppeld aan een moeder en een halfbroer die twintig jaar later geen broer blijkt te zijn. Zijn moeder verdween nog tijdens de Spoorloos-opnamen. Nadat Van der Spek de mismatch in oktober in zijn uitzending Oplichters aangepakt laat zien, stelt KRO-NCRV een onderzoek in naar ‘zestien zaken uit het programma Spoorloos waarbij een Colombiaanse fixer (Vela) betrokken was’. De omroep bevestigt twee ‘mismatches’ van Nederlanders die in Colombia niet aan de juiste biologische ouders zijn gekoppeld.

Echte moeder

Barbara Quee zoekt dan nog altijd naar haar échte biologische moeder. Rond de uitzending van Van der Spek in oktober biedt Spoorloos haar de mogelijkheid dna af te staan voor de databank My Ancestry. Op 10 november krijgt ze een verheugend bericht. ,,Mijn dna-materiaal matchte met dat van een broer in Colombia. Een complete verrassing. Ik was zo blij. Een dag later waren we al aan het mailen.”

Haar broer blijkt een adoptiedossier met de identiteitsdocumenten van hun moeder in bezit te hebben. ,,Mijn broer was zelf nooit op zoek gegaan, maar met die papieren hadden Fiona en ik haar snel opgespoord”, aldus Barbara. Afgelopen weekend kreeg ze het blije nieuws: een dna-test bood honderd procent zekerheid. ,,We zijn aan het videobellen geweest. Ik ben zeker van plan mijn broer en moeder op te zoeken in Colombia. Ik heb delen van haar verhaal gehoord. Ze heeft altijd gedacht dat ik kort na de geboorte was overleden. Voor haar is het dus allemaal heel heftig.”

Het irriteert Barbara Quee nog altijd dat Derk Bolt, de presentator van Spoorloos, het in de talkshow Khalid & Sophie opnam voor Edwin Vela. ,,Hij trok in twijfel dat Vela iemand had opgelicht, maar dat is inmiddels wel duidelijk.”



Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: