Spotify kampt met wereldwijde storing

Op de website allestoringen.nl werden sinds ongeveer 19.00 uur een kleine 72.000 klachten gemeld. Gebruikers van Spotify worden uitgelogd en lijken de dienst niet meer te kunnen gebruiken. In Duitsland kwamen er al meer dan 100.000 meldingen binnen. ,,Het lijkt erop dat er iets niet in orde is, we kijken ernaar”, laat het streamingplatform via Twitter weten. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de storing.