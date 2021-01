Spraakmakende familie Pos in Steenrijk, Straatarm: ‘Wij hebben het toch wel heel erg goed’

De een handelt in Zuid-Amerikaanse wijnen en woont in een villa in Friesland. De ander heeft financiële problemen door echtscheiding en ziekte. Een wereld van verschil. Vanavond ruilde in het tv-programma Steenrijk, straatarm de familie Pos, met een goedlopend wijnimperium, met de familie van Wees, die van een krap budget moet rondkomen.

De familie Pos uit het Friese Echten vergaarde in 2016 landelijke bekendheid door hun deelname aan het eerste seizoen van het programma Helemaal het einde, waarin deelnemers een nieuw bestaan probeerden op te bouwen in Chili. Ze stortten zich op de export van Chileense mousserende wijn en brachten uiteindelijk een compleet wijnassortiment op de markt. Dat bleek een goudmijn. Vorig jaar gingen er meer dan honderdduizend flessen over de toonbank.

Na jaren door Zuid-Amerika gezworven te hebben, zijn ze in Nederland neergestreken. Het leven bevalt goed. ,,Ons weekbudget is 1500 euro. De helft daarvan gaat naar eten, waarvan één keer uiteten. Daar kunnen we op besparen, maar we willen ook genieten”, vertelt Stephan Pos. ,,Ik hou er ook van om te winkelen als ik eindelijk een momentje vrij heb of als Stephan vervelend doet”, licht Ilona Pos toe. ,,Een wijs man zei ooit happy wife, happy life”, reageert Stephan. Waarop Ilona antwoordt: ,,Kom maar op met die creditcard zou ik zeggen.” Door de florerende wijnhandel is de bodem van die betaalkaart nooit in zicht.

De in Nijmegen wonende familie Wees moet het met een stuk minder zien te rooien. Het samengestelde gezin Wees bestaat uit stiefvader Roland en moeder Catelijne en haar drie kinderen. Bij Roland is een zeldzame verlammingsziekte vastgesteld. Door de naweeën van zijn ziekte kan hij niet werken. Catelijne heeft een afwijking aan haar vingers, waardoor ook zij niet meer kan werken. Door alle lichamelijke misère hebben ze weinig te besteden. ,,Ons weekbudget is 90 euro per week, waar we met zijn vijven van moeten leven”, ligt Catelijne toe. Ze staan vrijwillig onder financieel bewind en iets extra's voor de kinderen zit er nooit in.

In huis bij bekende Nederlanders

Als het Nijmeegse gezin hun nieuwe onderkomen binnenkomt, valt het vader Roland al vrij snel op dat dit de villa van de familie Pos is. ,,We zijn gewoon bij bekende Nederlanders thuis, dit is wel heel erg gaaf. En we hebben gewoon een bad”, stamelt moeder Catelijne. Verbazing klinkt ook bij de familie Pos als ze bij hun tijdelijke woning in Nijmegen aankomen. ,,Ik ben niet zo snel stil, maar ik weet zo gauw niet wat ik hiervan moet zeggen. Niets is af”, klinkt het bij Stephan. ,,Mijn eerste reactie is dat wij het toch wel heel erg goed hebben.”

Bij het zien van de weekplanning klaart het gezin Wees helemaal op. ,,Normaal kan het nooit, en nu kan ik gewoon met mijn kleine meisje een moeder-dochterdag houden.” Stephan Pos moet met zijn gezin volgens de planning langs de voedselbank. Hij legt zijn kroost uit wat dat betekent. ,,Dat weet ik, want dat heb ik op het nieuws gezien”, reageren kinderen Tygo en Bjorn. Boodschappen doen met het weekbudget is voor hen ook een uitdaging. ,,Het was heel lastig, maar ik denk dat we het goed gedaan hebben”, aldus vader Pos.

Aanzoek

Op de avond voor rijk en arm weer van huis wisselen, gebeurt er nog iets bijzonders bij de familie Wees. In de tuin van de riante villa van de Posjes gaat Roland op de knieën om zijn Catelijne ten huwelijk te vragen. Hij wil al jaren met haar trouwen en nu heeft hij eindelijk de kans om een ring voor haar te kopen. Een volmondig ‘ja natuurlijk schat’, is het antwoord op zijn aanzoek. Ook bij thuiskomst staat hun nog een mooie verrassing te wachten. De elektra in hun badkamer is gerepareerd.