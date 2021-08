Sprookjeshuwelijk eindigt in slachtpartij in Elize Matsunaga: Once upon a crime

Soms wekt een tv-serie te hoge verwachtingen, die dan niet helemaal worden waargemaakt. Neem de Braziliaanse documentaireserie Eliza Matsunaga: Era Uma Vez Um Crime (Engelse titel: Once upon a crime), waarin de gruwelijke moord uit 2012 op een Japanse zakenman in Brazilië wordt uitgeplozen. Saillant in deze true crime-reeks is dat zijn echtgenote de dader was en haar man in stukken hakte, in koffers vervoerde en in een bos verstopte.