Squid Game was eerst voor 12-jarigen, Netflix maakte fout met leeftijdskwalificatie

Nederlandse Netflix-gebruikers zagen bij de lancering van de gewelddadige serie, waarin volwassenen kinderspellen spelen en de verliezers worden vermoord, dat het de leeftijdsclassificatie ‘12 jaar en ouder’ had gekregen. ,,Terwijl ’16 jaar en ouder’ hier duidelijk de juiste codering is”, bevestigt Tiffany van Stormbroek, directeur van het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM), aan NRC. Kijkwijzer is onderdeel van NICAM en een hulpmiddel om snel te zien of een film of serie bijvoorbeeld heel eng is, of seksuele content of scheldwoorden bevat en daarmee schadelijk is voor kinderen.



In een reactie laat Netflix weten dat het de classificatie van Kijkwijzer heeft gevolgd en die later te hebben aangepast. Van Stormbroek van NICAM zegt dat aanbieders zoals Netflix zelf verantwoordelijk zijn voor de juiste codering. Hoe lang Squid Game onder de verkeerde leeftijdskwalificatie online stond, daarover wil zowel NICAM als Netflix geen mededelingen doen.