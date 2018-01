Staande ovaties voor Oprah bij uitreiking Golden Globes

Volledig scherm Seth Meyers © REUTERS Ze protesteerden op die manier tegen het seksuele wangedrag in de film- en tv-wereld en toonden zich solidair met de slachtoffers. De kwestie, die onder meer producer Harvey Weinstein en acteur Kevin Spacey de kop kostte, houdt Hollywood al maanden in zijn greep.



Ook gastheer Seth Meyers liet zich zoals verwacht, niet onbetuigd. ,,Ik wens iedereen een heel gelukkig 2018, een jaar waarin marihuana eindelijk legaal werd, en seksuele intimidatie niet meer'', zo begon hij zijn openingsspeech. ,,Voor de mannelijke genomineerden in de zaal is het de eerste keer in drie maanden dat ze niet bang hoeven te zijn wanneer ze hun naam horen noemen.''



Harvey Weinstein kreeg er zoals verwacht van langs van Meyers, als de man die over 20 jaar eindelijk weer eens in het nieuws zou komen als de eerste Hollywood-producer die op zijn uitvaart onthaald zou worden met boeh-geroep.



Button Time's up

Veel acteurs toonden zich solidair met hun vrouwelijke collega's door een button te dragen met 'Time's up', een beweging die niet alleen een einde wil maken aan het seksuele wangedrag in de filmindustrie, maar ook strijdt voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Sommigen, zoals Justin Timberlake en Ricky Martin, hadden hun witte overhemd dit jaar verruild voor zwart.

Staande ovatie

Oprah Winfrey kreeg tot twee keer toe een staande ovatie van de zaal. Eerst toen ze de Cecil B. DeMille Award voor haar hele oeuvre in ontvangst mocht nemen en vervolgens nog een keer voor haar gloedvolle, inspirerende dankwoord (zie video). Ze vertelde dat ze als klein meisje zelf acteur Sidney Poitier als eerste zwarte man op tv een Oscar in ontvangst had zien nemen, wat haar inspireerde in haar verdere carrière, zo vertelde ze. Nu viel haarzelf een grote eer te beurt als eerste zwarte vrouw.



Ze hoopte nu zelf ook al die meisjes die voor de tv zaten te kijken te inspireren. 'Ik wil dat alle meisjes die nu zitten te kijken weten dat er een nieuwe dag is aangebroken', zei ze. 'De waarheid spreken is het meest krachtige wapen wat we hebben. Veel te lang zijn vrouwen niet geloofd als ze zich uitspraken tegen de mannen met macht. Maar hun tijd zit er op. Hun tijd zit erop.' Twitter ontplofte vervolgens met de hashtag #Oprah2020 en de wens om zich verkiesbaar te stellen als de volgende president.

Prijzen

Naast alle aandacht voor de #metoo-affaire, werden er uiteraard ook gewoon 25 belangrijke prijzen verdeeld. De Golden Globe voor beste film ging naar Three billboards outside Ebbing, Missouri. De film over een onopgeloste moord werd geregisseerd door Martin McDonagh, die zelf ook was genomineerd. McDonagh zag de award voor beste regisseur aan zijn neus voorbij gaan, die werd gewonnen door Guillermo del Toro voor zijn film The Shape Of Water.



Frances McDormand, hoofdrolspeelster van Three billboards outside Ebbing, Missouri kreeg de prijs voor beste actrice. Lady Bird kreeg de prijs voor beste film in de categorie Comedy of Musical. Saoirse Ronan won een prijs voor haar titelrol in Lady Bird.



Alexander Skarsgard en Nicole Kidman, die in Big Little Lies een getrouwd echtpaar spelen, hebben beiden een Golden Globe gewonnen voor hun rol in de HBO-serie. The Handmaid's Tale won in de categorie beste dramaserie. Elisabeth Moss mocht een Golden Globe in ontvangst nemen voor haar rol als Offred in de serie.

James Franco en Gary Oldman wonnen de belangrijkste acteursprijzen in de filmcategorieën. Franco kreeg de award voor beste acteur in een musical of comedy voor zijn rol als Tommy Wiseau in The Disaster Artist. De rol die Gary Oldman speelt in Darkest Hour werd bekroond met de prijs voor beste acteur in de categorie drama.

Volledig scherm Actrice Alison Brie © AFP

Volledig scherm Zanger Justin Timberlake, met zwart overhemd en button. © AFP

Volledig scherm Actrice Madeline Brewer © AFP

Volledig scherm Actrice Catherine Zeta-Jones © Getty Images

Volledig scherm Laura Dern (links), Nicole Kidman, Zoe Kravitz, Reese Witherspoon and Shailene Woodley met de prijzen voor de tv-serie 'Big Little Lies'. © EPA