Stef Bos diep geraakt als Miss Montreal zijn lied ‘aan flarden’ zingt

beste zangersNadat hij zo’n beetje elke aflevering verantwoordelijk was voor een tranendal bij de deelnemers van Beste Zangers stond Stef Bos vanavond zelf centraal in het populaire zangprogramma van AvroTros. Toen Miss Montreal zijn nummer Door de Wind vertolkte, was te zien hoe de doorgewinterde singer-songwriter die anderen altijd zo weet te raken nu zélf toch ook een beetje piepte en kraakte.

Veenendaler Stef Bos (59) werd vanavond muzikaal verrast door deelnemers Suzan & Freek, Tabitha, Miss Montreal, Diggy Dex, Wulf en Milow, die nummers van of voor hem zongen. Het was volgens Freek wel een beetje ‘alsof je de Nachtwacht gaat schilderen terwijl Rembrandt op de bank zit’.



Bos, die in Nederland in de jaren ’90 zijn grootste hit scoorde met Papa, genoot zichtbaar van alle optredens die vanavond de revue passeerden.



Vlak voor zangeres Miss Montreal (Sanne Hans) het podium beklom voor haar vertolking van Stef Bos’ Door de wind, vertelde de 36-jarige zangeres waarom ze juist voor dit liedje had gekozen. ,,Ik zag het hem eens live alleen op piano doen en toen brak ik, moest ik huilen. Als het me nu lukt hier mijn versie van te maken, blijf ik het voor altijd spelen’’, beloofde ze.

Zieke moeder

Het nummer is van origine een Belgisch songfestivalliedje. De toenmalige vriendin van Stef, de Vlaamse zangeres Ingeborg, eindigde er in 1989 mee op de 19de plaats van het Eurovisie Songfestival in Lausanne. Maar het ware verhaal achter het lied is dramatischer: Stef schreef het na de dood van zijn moeder.



,,Mijn moeder werd ziek, dat was zo klote, ze had zoveel levenslust. Zelfs vlak voor ze stierf zei ze nog dat alles goed kwam’’, aldus de zanger.



,,Ik ben erna nooit meer bang geweest voor de dood. Dat zat erachter toen ik het schreef, maar dat ga je niet zeggen als je vriendin het op het songfestival wil zingen. Het nummer ligt heel dichtbij me.’’

Quote Je hebt een paar sterren geplukt hoor. Stef Bos

Toen Miss Montreal de microfoon pakte, gaf Stef haar ter aanmoediging mee het liedje vooral ‘aan flarden te scheuren’. En dat deed ze. Met elke noot werden de ogen van Bos een beetje vochtiger.



En niet alleen die van de 59-jarige zanger - de zangeres zelf wist ternauwernood de brok in haar keel weg te slikken om het liedje net zo sterk af te sluiten als ze het had ingezet. De ontlading was dan ook groot. Stef kwam superlatieven tekort. ,,Je hebt een paar sterren geplukt hoor’’, complimenteerde hij haar nadat de twee elkaar innig hadden omhelst.

Kippenvel

Ook twitterende kijkers kwamen superlatieven tekort. ‘De strot van Sanne! Niet normaal joh! Zo krachtig en kippenvel all over!’ klonk het onder meer. ‘Miss Montreal, mijn hemel wat kan jij zingen’, reageerde iemand anders. ‘Wat was dit afschuwelijk mooi, briljant en gevoelig gezongen! Niet normaal meer!’ aldus weer een ander.



Bekijk hier het optreden van Miss Montreal uit Beste Zangers van vanavond:

