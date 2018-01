Stekker uit RTL Late Night of niet...?

Voormalig RTL-programmabaas Hendriks vindt wel dat Humberto Tan medeschuldig is aan de dalende kijkcijfers. ,,Ik draag Humberto een warm hart toe, echt. Maar het programma heeft een flinke knauw gekregen door zijn privéproblemen. Hij miste daarna lange tijd die belangrijke glinstering in zijn ogen. Maar hem weghalen als presentator is heel tricky. Ik snap dat Erland Galjaard daar lang mee wacht. Je kan het Tan bijna niet aandoen hem zo af te branden.’’



Tan gaf recent in Panorama antwoord op de vraag of hij moet plaatsmaken voor een vervanger of desnoods ruimte moet maken voor een co-host: ,,Ach, daar ga ik niet over. Ik moet ook niet naar anderen kijken. Ik kan wel allerlei excuses aandragen, maar het ligt altijd aan jezelf. Het is daarom aan mij om keihard te werken en om te kijken hoe we het tij kunnen keren.’’



Daar wordt voor en achter de schermen hard aan gewerkt, stelt RTL 4 in de verklaring: ,,Dat is een proces van behouden wat goed is en veranderen wat beter kan, maar een ding staat vast, RTL Late Night blijft. De cijfers zullen ongetwijfeld nog vaker fluctueren, dat hoort erbij, maar we geloven in het programma, in het team en in Humberto.’’