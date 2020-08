Stemmen voor Gouden Televizier-Ring van start

Een Huis Vol-familie over vermeende diefstal door zoon: ‘Wij hebben hier niks mee te maken’

11:40 De familie Quaedackers, die onlangs voor de tweede keer te zien was in het NPO-programma Een Huis Vol, vraagt om met rust te laten geworden nu er allerlei berichten op het internet circuleren dat zoon Damian (23) een kostbare BMW zou hebben gestolen. Het gezin schrijft last te hebben van beschuldigingen, terwijl ze zelf niets met de vermeende diefstal te maken hebben. ‘Wij als familie worden erop aangekeken.’