Stephen King komt in maart met een nieuw boek

De 72-jarige auteur maakte verder weinig details bekend over Later, maar het belooft wederom een spannend boek te worden. ,,Alleen de doden hebben geen geheimen", luidde zijn korte omschrijving.



In april bracht King nog If It Bleeds uit en vorig jaar verscheen zijn horror-thriller The Institute. De schrijver heeft meer dan zestig boeken en honderden korte verhalen op zijn naam staan. Veel van zijn werk werd ook verfilmd, zoals onder meer Carrie, The Shining, The Green Mile, The Shawshank Redemption en Stand By Me.