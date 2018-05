Sterke juryshow Waylon biedt hoop voor finale Songfestival

De Oranje-troef lijkt bij de wetenschap van een live publiek achter de televisie op te leven. In die zin had zijn optreden van vanavond een fractie minder glans dan zijn piek-optreden van gisteravond. Maar zijn drie minuten zijn gereed voor een laatste slag tijdens de finale van morgen. Nog één keer vlammen en dan hopen op een zo goed mogelijke score.

Winst Cyprus op komst

De bookmakers pasten hun inschatting voor de resultaten van morgen nauwelijks aan. Zij zien Cyprus (Eleni Foureira straalde opnieuw tijdens haar onverbiddelijke zomerhit Fuego) morgenavond nog steeds zijn eerste Eurovisie-zege ooit behalen. Cyprus krijgt vermoedelijk de meeste concurrentie van Israël (zangeres Netta en haar #metoo-hymne Toy) en het verrassende Ierland (Ryan O’ Shaugnessy met de zoete ballade Together). De laatste kwam de afgelopen dagen sterk opzetten in de klassementen. Net als de Duitse inzending Michael Schulte met de ode aan zijn You Let Me Walk Alone.