Sterren herdenken Aznavour: 'Weer een legende heengegaan'

Ellen ten Damme kreeg tips van Aznavour

17:36 Zangeres Ellen ten Damme, die in maart in het voorprogramma van Charles Aznavour stond, vond het heel bijzonder om 'op een vriendschappelijke manier met hem over muziek te praten'. Op Radio1 vertelt ze dat ze samen met de vandaag overleden Aznavour heeft gerepeteerd en tips van van hem heeft gekregen.