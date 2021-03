Sterren op het Doek met Arib doorbreekt grens van 1 miljoen kijkers

Bij Özcan Akyol was op NPO 2 Khadija Arib de hoofdgast van nieuwe aflevering Sterren op het Doek. Ze vertelde een persoonlijk verhaal over haar overleden vader, die maar door moest blijven werken ondanks pijn op zijn borst. Ook was er een kleine strijd met één van de schilders die geen idee had wie de Kamervoorzitter was. Politiek vond ze ‘absoluut niet interessant’. Daarop counterde Arib: ,,Volgens mij verwart je politiek met politici. Politiek is breder dan dat. De politiek gaat over alles waar wij mee te maken hebben. Het raakt echt het dagelijks leven van mensen.”



Bij Matthijs van Nieuwkerk zagen we muzieksensatie Colin Benders weer eens het podium betreden. Jaren geleden toerde hij het land door met zijn formatie Kyteman en scoorde een grote hit met Sorry. De groep bestaat inmiddels niet meer en hij heeft zich de afgelopen jaren volledig gestort op zijn modular synthesizer. Een indrukwekkend apparaat waarmee je elk nummer zou kunnen spelen. Gisteren gaf hij een demonstratie door Donna Summer's I Feel love samen met zangeres Cato van Dijck te spelen.