Sterrenkok Gary Rhodes (59) overleden

‘De familie Rhodes is diep bedroefd om het overlijden van haar geliefde echtgenoot, vader en broer', valt er te lezen in het verdrietige statement dat de familie heeft uitgedaan. De familie bedankt alle fans voor de steunbetuigingen, maar vraagt ook om rust om het verlies te kunnen verwerken.



Rhodes groeide op in het Britse Kent. Zijn eerste professionele baan was in het Hilton in Amsterdam, waar hij begon te experimenteren met nouvelle cuisine (Frans voor nieuwe keuken, red.). In 1997 opende hij zijn eerste restaurant en in 2006 ontving hij een Britse koninklijke onderscheiding. Hij was onder meer te zien in programma's als Masterchef en Hell’s Kitchen.