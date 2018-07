Het gerucht dat de twee warme gevoelens voor elkaar hebben, ging al geruime tijd. Recent zette Martens een ietwat raadselachtige foto op Instagram Stories waarop ze zonnend en best intiem te zien was op een balkon dat volgens velen toch echt van Van Leer is. Op het Instagram-account van de Moluks-Indonesische voetballer was rond diezelfde tijd hetzelfde balkon te zien.



Vandaag bevestigde Van Leer dat het inderdaad zijn balkon was waar hij het zo gezellig had met Martens. ,,Ja, het was van mij'', benadrukt hij bij een kiekje waarop te zien is hoe de stralende voetbalster in een beachclub om zijn nek hangt. Martens kwam vanmiddag met dezelfde foto op de proppen. Met de tekst: ,,The beach is better than a balcony.'' Oftewel: het strand is beter dan een balkon.



In maart dit jaar werd duidelijk dat Lieke Martens na een relatie van zeven jaar weer vrijgezel was. De beste voetbalster ter wereld en vriend Kevin Koolhof bleken een punt achter hun relatie te hebben gezet. Hoewel de FC Barcelona-speelster na het Europees Kampioenschap van vorig jaar wereldberoemd werd, had dit niets te maken met de breuk. ,,Ik ben echt niet veranderd'', vertelde ze een paar maanden geleden.