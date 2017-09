'Steve Bannon aan het werk in Hollywood'

De voormalige adviseur van president Trump is een uitgesproken fan van traditionele Amerikaanse films en nationaal cultureel erfgoed. ,,Dat hij westerns wil maken is logisch gezien zijn achtergrond", zegt een ingewijde in Hollywood.

,,Misschien denkt Bannon dat er een onaangesproken markt is voor John Wayne-achtige films met sterke mannelijke hoofdrollen", vervolgt de insider.



Voor hij hoofdredacteur werd bij de nieuwswebsite Breitbart en de politiek in ging, had Bannon al een paar Hollywoodfilms op zijn naam staan zoals The Indian Runner met Viggo Mortensen in de hoofdrol. Ook produceerde hij de speelfilm Titus met Anthony Hopkins. Later maakte hij nog enkele documentaires over conservatieve thema's.