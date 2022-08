Steven Brunswijk zoenend gespot met andere vrouw: ‘Ben geen vreemdganger, wij gunnen dit elkaar’

In de video is te zien hoe Brunswijk danst met een vrouw en zijn handen over haar lichaam laat gaan. Even later zoenen de twee gepassioneerd. Yvonne bracht de beelden in verband met de trouwerij van Brunswijk, drie weken geleden. Maar de juicevlogger heeft hem niet ontmaskerd als vreemdganger, verzekert hij.

,,Ayla stuurde die dame zelf op me af’’, vertelt Steven. ,,We waren bij Pride in Amsterdam, ik stond met een spa rood en die vrouw kwam naar me toe. ‘Je vrouw heeft gezegd dat ik met je moet dansen’, zei ze. Ayla keek toe en stak haar duim op.’’

Quote Ik zeg niet tegen zo iemand: kom maar mee naar huis Steven Brunswijk

Het past bij de afspraken die Ayla en hij met elkaar hebben. ,,We hebben daar heel goed met elkaar over gesproken. Getrouwd zijn betekent dat je tot je 90ste bij elkaar bent, als je geluk hebt. Wie zegt dat je de rest van je leven met één iemand plezier mag hebben, waarom zou je niet af en toe iets anders proberen?’’

Het betekent niet dat de twee een open huwelijk hebben. ,,Ik zeg niet tegen zo iemand: kom maar mee naar huis. En het is niet zo dat we dit elke week doen, maar af en toe. Het is alleen leuk als Ayla en ik sámen zijn, ze is er altijd bij.’’ Liefde gaat om elkaar álles gunnen, vindt Steven. ,,Als je dan nee zegt als iemand de lusten wil van een ander, houd je dus kennelijk niet zoveel van diegene dat je haar dat gunt.’’

Privékwestie op straat

Steven, die met Ayla twee kinderen heeft, reageerde tegenover zijn bijna 69.000 Instagram-volgers snel op de video van Coldeweijer en deelde meteen een foto van zichzelf, Ayla en twee onbekende vrouwen, onder wie degene met wie hij zoende. ‘Jammer dat je tegenwoordig gedwongen wordt om als bekend persoon je privéleven te bespreken’, schreef hij.

Tegelijkertijd bestaat het risico dat zoiets naar buiten komt als je op een drukbezocht feest gaat zoenen. ,,Natuurlijk, dit zou op een dag gebeuren. Ik merkte ook dat ik veel herkend werd gisteren. Maar anders zou je de hele tijd op eierschalen lopen, dat wil ik niet.’’

Zelf kan hij de talloze reacties op Instagram wel hebben, maar voor Ayla vindt hij ze vervelend. ,,Zij is dat niet gewend en krijgt de storm nu ook mee. Ze mogen mij een vreemdganger noemen, ook al is het onzin. Maar mensen zeggen nu dat zij zich moet gedragen, omdat ze moeder is. Dat is naar, het liefst neem ik alles op me.’’

Het zoenen gebeurde nota bene op een feest dat gáát over vrijheid, merkt hij op. ,,Een vrouw op het feest gaf me een mooie spreuk mee: je bent pas vrij als je niet in een hokje past.’’

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Steven Brunswijk (@steven_brunswijk) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: