Steven Spielberg: April volgend jaar beginnen opnamen Indiana Jones 5

Het hoofdpersonage - de fictieve archeoloog Henry Walton 'Indiana' Jones (gespeeld door Ford) - maakte in 1981 zijn debuut in de door Spielberg en George Lucas bedachte film Raiders of the Lost Ark en was achtereenvolgens te zien in de prequel Indiana Jones and the Temple of Doom (1984) en de twee sequels Indiana Jones and the Last Crusade (1989) en Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008). Alle vier de films werden door Steven Spielberg geregisseerd.