Steven Spielberg maakt superheldenfilm

interview Michiel Huisman: niet alleen knap maar ook nog stoer en toffe gast

7:37 Zijn tegenspelers in The Guernsey Literary Society kunnen de voornaam van Michiel Huisman nog steeds niet goed uitspreken. Maar over de kwaliteiten en collegialiteit van ‘Michael, Mike, Michel’ zijn ze het eens: ,,Hij is een toffe gast.’’