Stien den Hollander (S10) met song in eigen taal naar Eurovisie Songfestival

Stien den Hollander onthulde zich via een livestream op YouTube. ‘Het geeft mij moed. Muziek is voor mij het allerbelangrijkste wat er bestaat. Voor wie diepe dalen kent, of hoge pieken. Voor wie danst voor de spiegel of liever in de schaduw staat. Ik ben S10 en ik doe namens Nederland mee aan het Eurovisie Songfestival’, vertelde ze kort. In een reactie laat ze weten ‘bijna te ontploffen van geluk’. ,,Voor zo’n enorm publiek, zoiets eervols mogen doen namens Nederland… Dat vind ik echt geweldig.”

De naam van Den Hollander, die volgens de Avrotros ‘met trots’ bekend werd gemaakt, komt compleet uit de lucht vallen. In het Hilversumse zongen de namen van twee bekende zangeressen rond: die van Lakshmi en van Maan. De eerstgenoemde, die onder meer bekend werd door haar deelname aan Wie is de Mol?, leek de meeste kans te hebben om volgend jaar naar het Italiaanse Turijn af te reizen.



De keuze voor S10 heeft dan ook vooral met het liedje te maken dat ze instuurde naar de selectiecommissie. Cornald Maas laat aan deze site weten dat er bijna 400 nummers nummers binnen zijn gekomen, maar dat Den Hollanders nummer er tussenuit sprong. ,,We zijn net als toen met Duncan Laurence echt voor de song gegaan. Vroeger kozen we met bijvoorbeeld Anouk en Waylon echt voor een artiest en dan werd er al dan niet in overleg een song geselecteerd. Maar we zijn doorgegaan op de weg die we ingeslagen zijn met Arcade.”

Volgens de Avrotros is S10 ‘de kroonprinses van de Nederlandse alternatieve pop en weet ze mensen te raken door haar pure en eerlijke teksten’. Eric van Stade, algemeen directeur van Avrotros, laat namens de selectiecommissie weten dat Den Hollanders inzending ‘lef en authenticiteit’ bevat. ,,S10 blijft trouw aan zichzelf en aan haar eigen stijl. We steken met deze keuze onze nek uit en staan daar als commissie unaniem achter. Het belooft opnieuw een bijzondere editie voor Nederland te worden.”

Hiphoplabel

Den Hollander is nog maar 21 jaar oud. Op haar zeventiende tekende ze bij het Nederlandse hiphoplabel Noah's Ark. Haar ep’s Antipsychotica en Lithium zijn vernoemd naar medicijnen die doorgaans worden voorgeschreven bij psychose en bipolaire stoornis. Van haar nummer ‘Adem je in’ maakte ze samen met rappers Kevin en Frenna een remix. De bijbehorende video schoot op YouTube omhoog naar 1 miljoen views.

Sinds een jaar woont de zangeres, die werd geboren in het Noord-Hollandse dorpje Abbekerk, in Amsterdam. In een interview met Het Parool noemde Den Hollander Ramses Shaffy haar ‘grote held’. ,,Ben ik mee opgegroeid. Hij was de grote held van mijn moeder, dus werd ie ook mijn grote held.” Op de vraag wat ze altijd nog zou willen, antwoordde ze: ,,Naar een soort peepshow of stripshow. Ik ben zo benieuwd wat dat nou precies voorstelt, wat er dan gebeurt.”

