Stippenjurken in overvloed: als Catherine gaat shoppen, is de variatie vaak ver te zoeken

recensie met video Indiana Jones and the dial of destiny: er valt genoeg te mopperen, maar de pret gutst van het scherm

Wat krijg je als niet geestelijk vader Steven Spielberg, die alle vorige Indiana Jones-delen regisseerde, maar iemand anders een van de meest geliefde figuren van het witte doek op een nieuwe queeste stuurt? Onder aanvoering van James Mangold (Walk the line, Logan) voelt Indy’s vijfde film, The dial of destiny, soms toch een beetje aan als een goedbedoelde imitatie. Gelukkig kent Mangold zijn klassiekers. De liefde spat ervanaf.