Stoelendans The Voice of Holland: ‘Boehoe, ik mis Anouhoehoek!’

Speciaal voor dit jubileumseizoen van The Voice of Holland is een aantal gastcoaches in het leven geroepen. Vanavond mochten oudgedienden Sanne Hans (ook bekend als Miss Montreal) en Marco Borsato het spits afbijten. Ali B en Anouk kregen een avondje vrij.

Alsof ze niet weg waren geweest. Marco Borsato en Sanne Hans voelden zich duidelijk als een vis in het water op de vertrouwde rode stoelen. Wel was hun rol deze keer anders: ze traden slechts op als adviseurs. Vooral Marco was weer in zijn element. ,,Die stoel zit me nog steeds goed’’, aldus de zanger.

Borsato strooide ook als vanouds met zijn bekende tegeltjeswijsheden: ,,Je stem is bijna de inkt waar jouw ziel mee schrijft.’’ Tot vermaak van de kijkers. ,,Yes, the man is back. Helaas als gast. Wat hou ik toch van zijn tegeltjeszinnen’’, luidt een van de reacties op Twitter.

Anouk

Ook de terugkeer van Sanne Hans viel in de smaak. ,,Sanne kom aub terug bij The Voice’’, klonk een smeekbede van een kijker. En: ,,Sanne moet terug, ik vind haar zo leuk!’’, tweette weer een ander.

Toch was niet iedereen gelukkig met de nieuwe opzet. Of zelfs maar op de hoogte van de wijziging. Kijkers reageerden verbaasd en teleurgesteld. Met name Anouk werd door The Voice-fans node gemist: ,,Gatver geen Anouk. Kijken of ik het ga uitzingen nu’’, tweet de een. ,,Ik mis Anouk nu al’’, tikt een ander.

De zangeres keert, net als Ali B, volgende week weer terug op het rode pluche.

The Knockouts

De dood of de gladiolen. Gedurende de zogeheten Knockouts strijden zeventien overgebleven kandidaten voor zes plekken in de liveshows. Iedere deelnemer zingt een solonummer en wordt vervolgens beoordeeld door zijn of haar eigen coach. Per coach staan er drie talenten in de liveshows.

Gastcoaches