Stones doen terminaal zieke Aart (69) huilen van geluk: ‘Jaren geleden dat hij emoties toonde’

Een mooier verjaardagscadeau had de terminaal zieke Aart van Duijsen (69) uit Leiden zich niet kunnen wensen: nog eenmaal een concert van The Rolling Stones bijwonen. Donderdagavond, nota bene twee dagen voor zijn verjaardag, was het dan zover. ,,Een geweldige en ongelofelijke ervaring’’, zegt zijn echtgenote Els (67) terugblikkend tegen deze site.

Bij haar man werd zo'n veertien jaar geleden de ziekte van Huntington vastgesteld, een erfelijke hersenaandoening waarbij de klachten steeds erger worden. ,,Mijn man praat niet meer - communiceren lukt heel af en toe met kaartjes waarop ‘ja’ en ‘nee’ staat - en hij kan geen emoties laten zien’’, legt zijn vrouw uit. In dat laatste brachten de Stones verandering, zegt ze met een mix van verbazing en vreugde. ,,Toen ze opkwamen heeft Aart enorm gehuild, iets wat ik in jaren niet meer gezien heb. Het sterkte zijn vaste verzorgster en mij in ons gevoel: het komt binnen bij hem. Even later waren de tranen ook weer verdwenen.’’

Desondanks was het een geluksmomentje voor zijn echtgenote, zegt ze. ,,Wij zijn al jaren bezig om afscheid te nemen van stukjes van Aart, dingen die hij niet meer kan. Heel fijn dat we dit nu samen hebben beleefd.’’

Haar echtgenoot kon het concert in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam bijwonen dankzij de Stichting Ambulance Wens. Die had in eerste instantie geregeld dat de Stones-fan aanwezig kon zijn bij het concert op 13 juni maar dat werd op het laatste moment afgelast omdat lead-zanger Mick Jagger (78) positief was getest op corona. ,,Balen want we waren al helemaal gesetteld in het stadion maar achteraf maar goed want nu kwam de verassing vlak voor zijn verjaardag. Aart wordt zaterdag 70’’, verklapt zijn echtgenote.

Haar man kreeg tijdens het voorprogramma van alle kanten cadeautjes, vervolgt ze. ,,Toen we de zaal binnenkwamen met Aart op zijn brancard, begonnen mensen spontaan te klappen. Ze leefden enorm mee met ons.’’ De bijna zeventiger bezocht in zijn betere jaren meerdere concerten van The Rolling Stones. ,,Hij was onder andere op het Malieveld in Den Haag en in het Gelredome in Arnhem. Het concert in het Goffert-stadion in Nijmegen bezochten we samen. We zijn allebei gek op de muziek maar hij net iets meer dan ik, verzamelde ook altijd vinyl’’, zegt Els. ,,Voor mij is het soms net iets te veel herrie’’, geeft ze grinnikend toe.

Geen bucketlist

Het Stones-concert was Aarts laatste ‘uitje’. ,,Er staat niks meer op het programma’’, zegt Els. Van een bucketlist was geen sprake, zegt ze. ,,Mijn man heeft simpelweg geen energie meer.’’ De gepensioneerde psychiatrisch verpleegkundige is niet meer behandelbaar - tegen Huntington is sowieso niks te doen, merkt zijn vrouw op - en verblijft momenteel in een zorgcentrum in Katwijk omdat de vestiging in Leiden wordt verbouwd. Daarvoor woonde het paar samen in Voorburg. ,,Toen Aart verhuisde, ben ik naar Breda gegaan vanwege de kinderen. We hebben er twee en daarnaast vijf kleinkinderen. Ik vertel hem er er veel over.’’

Els wilde niet dat haar man bij het concert herkenbaar gefilmd of gefotografeerd zou worden omdat hij geen toestemming kan geven. Desondanks wilde ze hun verhaal met de buitenwereld delen. ,,Omdat ik aandacht wil vragen voor de ziekte van Huntington én omdat ik de mensen van de Stichting Ambulance Wens in het zonnetje wil zetten. Ze hebben alles tot in de puntjes geregeld.’’

Aarts echtgenote, die eveneens in de psychiatrie werkte en zo haar man leerde kennen, vreesde na de afgelasting van het Stones-concert van juni dat het er nooit meer van zou komen. ,,Ik probeerde zelf nieuwe kaartjes te regelen maar kwam er gewoonweg niet tussen. Na vijf minuten was het concert uitverkocht. Aarts vaste verzorgster kwam toen met een plan-B. Ze vroeg: Is het goed als ik de Stichting Ambulance Wens inschakel. Dankzij al deze mensen hebben wij een geweldige en ongelofelijke avond gehad’’, aldus Els van Duijsen.