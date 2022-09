Stop eens met die eindeloze golf aan Marvel-superheldenfilms

Gijs Naber scoort hoofdrol in internatio­na­le fantasy-se­rie Hagen

De Nederlandse acteur Gijs Naber gaat een van de hoofdrollen spelen in de grote internationale fantasy-serie Hagen. Dat heeft producent Constantin Film vandaag bekendgemaakt. Naber is in Nederland bekend van zijn rollen in hitseries als Penoza en Judas en films als Zwartboek en Aanmodderfakker.

