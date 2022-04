Storing NLZIET na vijf dagen nog steeds niet voorbij

Charly Luske reageert op relatiepro­ble­men: ‘Ik heb m’n gezin tekort gedaan’

Charly Luske gaat ‘nog harder aan zichzelf werken’. Dat laat de musicalster, die in een Roddelpraat-video werd beschuldigd van vreemdgaan, vandaag in een verklaring weten. Luskes vrouw Tanja Jess bevestigde de relatieproblemen gisteren al. ‘Het allerergste is dat ik m’n gezin tekort heb gedaan’, aldus de 43-jarige acteur.

1 april