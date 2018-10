Stormloop op musicalkaartjes Evita

Ingekleurde beelden Regisseur Peter Jackson brengt WO I op ongekende wijze tot leven

11:51 Met de hulp van liplezers, nieuwe filmtechnieken en het gigantische archief van het Imperial War Museum brengt Lord of The Rings-regisseur Peter Jackson in zijn documentaire They Shall Not Grow Old de Eerste Wereldoorlog op een nooit eerder vertoonde manier tot leven.