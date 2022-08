Stormloop voor Coldplay: frustratie over 600.000 man in wachtrij, onduidelijk hoeveel kaartjes er nog zijn

De Britse band rond Chris Martin staat op 15, 16, 18 en 19 juli 2023 in het Amsterdamse stadion. Per avond passen er vermoedelijk tussen de 50.000 en 60.000 mensen in, oftewel zo’n 220.000 in totaal. Ticketmaster plaatst mensen online in een wachtrij, die al snel honderdduizenden mensen meer bevatte dan er überhaupt in de ArenA kunnen. Het zorgt bij menig fan voor frustratie, blijkt uit de tientallen berichten op sociale media.