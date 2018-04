Streamingdienst Netflix gaat steeds meer op de Nederlandse toer

Amsterdam is de locatie en jonge studenten vertolken de hoofdrol. Ze genieten van rijkdom, seks en macht tot ze een verborgen toegang naar een demonische wereld uit de Gouden Eeuw openen. Er volgen gruwelijke gebeurtenissen.



Ziehier delen van het script van de Nederlandse serie die door Netflix is besteld: een combinatie van horror en tienerdrama. De naam en cast zijn nog niet bekend. ,,Maar de serie verwijst naar de meedogenloze Nederlandse geschiedenis waar onze welvaart deels op is gebaseerd”, verklapt Pieter Kuijpers van het Amsterdamse productiebedrijf Pupkin die de reeks bedacht en gaat maken. De Van God Los-regisseur Pieter Kuijpers prijst de samenwerking met Netflix. ,,Een van de grootste en beste spelers in de wereld van drama en film.”



Schrijverscollectief Winchester McFly, bekend van onder meer de filmhit Bankier van het Verzet, zal zich buigen over het script, zo werd gisteren bekend in Rome op de wereldwijde lancering van nieuwe series. Netflix heeft Nederland ontdekt. Een ander voorbeeld is de misdaadserie Undercover, waarin Anna Drijver een van de hoofdrollen speelt. Deze zal eerst op de Vlaamse televisie worden uitgezonden. Eerder was de Nederlandse docu Tokyo Trial, over Japanse oorlogsmisdadigers, op Netflix te zien. De gisteren aangekochte nieuwe serie wordt de eerste Netflix-origineel die exclusief op het platform te zien zal zijn.