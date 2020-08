Streetlab maakt na twee jaar comeback op tv

Streetlab gaat gewoon door, via de webcam: ‘Elkaar naaien om verveling tegen te gaan’

14 april Waar ze normaal gesproken niet van de straat weg te slaan zijn in hun programma Streetlab, zijn Daan Boom, Tim Senders, Jasper Demollin en Stijn van Vliet van het populaire Utrechtse tv-format nu aan huis gekluisterd. Het weerhoudt ze er niet van hun ‘sociale experimenten’ uit te blijven voeren. Ze staken Streetlab in een quarantaine-proof jasje: Off the Streetlab.