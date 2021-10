Stromae keert na jaren terug op het podium

Op 19 juni speelt Stromae op Werchter Boutique in het Belgische Werchter, op 10 juli op Les Ardentes in Luik en in augustus is hij van de partij op het Franse festival Rock en Seine. De optredens zijn Stromaes eerste drie aangekondigde shows sinds zijn Racine Carrée Tour in oktober 2015 eindigde. Het is niet duidelijk of er meer optredens volgen.