Studio 100 viert 25-jarig bestaan: ‘Alles wat ze doen, is goed doordacht en verzorgd’

Update Francis van Broekhui­zen breekt in De Verraders: ‘Die spanning is te veel’

28 maart ‘Baas’ Sinan Can opende de aanval, Diederik Jekel wankelde en de tranen vloeiden rijkelijk in de derde aflevering van De Verraders, dat gisteren door 1,5 miljoen mensen werd bekeken. ‘Dit is heftig, hoor.’