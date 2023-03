Studio Sport Eredivisie zonder Egbers trekt 1,9 miljoen kijkers

André Hazes over nieuwe auto moeder Rachel: ‘Heb je die wel van jouw deel van de erfenis gekocht?’

André Hazes is klaar met al het geruzie in zijn familie. Dat heeft hij gezegd voor de camera's van RTL Boulevard. Met de erfeniskwestie die op dit moment een splijtzwam is tussen zijn zusje Roxeanne en moeder Rachel wil hij dan ook niets te maken hebben.