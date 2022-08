Stylist Annechien Steenhuizen: Sleehakgympen waren een misser, leek alsof ze op klompen liep

1948-2022 Olivia New­ton-Jo­hn zal altijd als Sandy in de harten van vele babyboo­mers voortleven

Eigenlijk vond Olivia Newton-John, die op 73-jarige leeftijd is overleden, zich veel te oud voor de rol die haar wereldberoemd zou maken. Als Sandy in de hitmusical Grease moest zij een Amerikaanse tiener spelen. Maar de Australische actrice van Engelse origine was toen al 28 jaar oud.

9 augustus