Stylist Chiel Harten in elkaar geslagen en beroofd

Wat een leuke avond had moeten worden, is voor Chiel heel anders uitgepakt. Chiel was met een vriend wezen stappen in Amsterdam en vertrok rond half vijf 's ochtends richting huis. Toen de twee bij Chiels fiets aankwamen, stonden er twee jongens bij een brug die hen om een aansteker vroegen. ,,Ze waren me al gevolgd vanaf het café", legt Chiel uit. Ondanks het ietwat intimiderende gedrag van de onbekende jongens, liepen Chiel en zijn vriend gewoon door. ,,De twee jongens volgden, ik besloot te gaan fietsen met hem achterop", schetst hij de avond. ‘De twee jongens begonnen te trekken aan de jas van mijn maatje. Op dat moment kwamen er twee andere jongens opeens voor mijn fiets lopen en pakten mijn stuur vast. Ze trokken mijn bijrijder van mijn fiets af en vroegen om een high five. Die wilde ik niet geven, dus werd mijn arm vastgepakt en de andere jongens zetten me klem. Mijn maatje probeerde op dat moment de vier jongens nog aan de kant te duwen, op dat moment renden ze lachend weg en riepen ze ‘GAYS EASY!’



Maar daar bleef het niet bij. Toen de vriend van Chiel opmerkte dat zijn horloge was gestolen, brak er iets in de tv-persoonlijkheid. En dus besloot hij de jongens te achtervolgen. ‘Ze verstopten zich tussen de auto’s waar ik omheen ben gerend en ze in een hoek dreef. Ik bleef roepen 'help!'. Voorbijgangers deden niks en keken alleen. Tot op het moment dat ik er één had. Ik riep: ‘geef mijn spullen terug!’ Op dat moment kwamen ze van alle kanten en begonnen ze op mijn gezicht in te slaan. De ene klap na de andere klap in mijn gezicht’, schrijft Chiel, die zijn verhaal maar al te graag wil delen om dit onder de aandacht van mensen te brengen.



De rake klappen van de vier daders hebben in ieder geval veel onderhuids letsel veroorzaakt. Ook heeft Chiel een hersenschudding aan de overval overgehouden en kampt hij met een gebroken neus. ‘De pijn is heftig en daglicht is moeilijk te verdragen', verklaart hij.



Chiel roept de mensen die zijn bericht hebben gelezen op om het massaal te delen op sociale media. De daders zijn vooralsnog niet opgepakt, wel doet de recherche onderzoek naar het voorval. ‘Help mij in deze strijd, zodat het onder de aandacht komt van de regering en gemeente Amsterdam. DIT MOET STOPPEN!’