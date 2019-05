Succesduo Tan en Ikink keert terug: op zoek naar het Late Nightgevoel

Duncan Laurence gaat samenwer­ken met Zweedse concurrent

7:53 Duncan Laurence heeft in Tel Aviv telefoonnummers uitgewisseld met de Zweedse songfestivalkandidaat John Lundvik, die net als Duncan veel jurypunten had vergaard. ,,We gaan gewoon een keertje schrijven samen, dus dat gaat helemaal goed komen’’, vertelde Duncan in de Coen en Sander Show op Radio 538.