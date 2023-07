Succession-acteur Brian Cox: ‘Staking acteurs kan tot einde van het jaar duren’

Brian Cox denkt dat de staking van acteurs in Hollywood ‘heel onaangenaam’ kan worden en dat het lang kan duren voordat het geschil is opgelost. Dat zei de Schotse acteur in gesprek met Sky News. De Succession -ster denkt dat het tot het einde van het jaar zou kunnen duren voordat de staking voorbij is.

Acteursvakbond SAG-AFTRA kondigde donderdag aan dat acteurs in Hollywood hun werk neerleggen. Dat doen zij omdat onderhandelingen met grote studio’s over inkomsten van streamingdiensten en het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) in producties waren stukgelopen.

Cox uitte in het gesprek met Sky News ook zijn zorgen over AI. Volgens de acteur, bij een groot publiek bekend van zijn rol als Logan Roy in Succession, zou het gebruik van de technologie kunnen leiden tot lagere standaarden. Eerder in het gesprek sprak Cox ook zijn waardering uit voor de scriptschrijvers, die al sinds begin mei staken. ,,Zonder schrijvers hebben we niets. Door hen hebben we shows als White Lotus en Succession. Goede shows geschreven door goede schrijvers. Zij verdienen het om goed betaald te worden.”

Enkele bekende Hollywoodacteurs voegden zich vrijdag al bij de demonstranten. Zo werden onder anderen Jason Sudeikis en Susan Sarandon al gezien bij demonstraties bij kantoren van grote studio’s en streamingdiensten in New York.

Ook de Nederlandse acteerwereld staat op scherp. Volgens ACT-bestuurslid Maxime Vandommele lopen ook de emoties bij Nederlandse acteurs ‘hoog op’. Een staking hoeven we echter voorlopig nog niet te verwachten. ,,Wij zijn over dezelfde onderwerpen in gesprek met de Tweede Kamer en hopen er eind dit jaar met elkaar uit te zijn. Ik wil beslist niet dreigen met een eventuele staking. Ik denk echt niet dat het zover hoeft te komen. De gesprekken met Den Haag verlopen zeer gemoedelijk.”

