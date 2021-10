Succesvolle start voor modeltreinprogramma met André van Duin

Edwin Evers vindt zichzelf te egoïstisch voor relatie: ‘Ik wil 's nachts tot 04.00 uur door kunnen’

8:38 De hang naar vrijheid is voor Edwin Evers zo groot, dat hij twijfelt of hij naarmate hij ouder wordt die ooit nog zou kunnen opgeven voor een vrouw. Dat vertelde hij vanavond in de kappersstoel bij Özcan Akyol in De Geknipte Gast. ,,Ik ben iemand die graag zijn eigen gang gaat.”