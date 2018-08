Suits-vader Meghan Markle: Ik koester ons speciale momentje samen

Hertogin van Sussex Meghan Markle kan altijd terecht bij haar 'tv-vader' nu ze is gebrouilleerd met haar echte vader. De hertogin van Sussex mag de Amerikaanse acteur Wendell Pierce, die het personage van Robert Zane speelde in de kijkcijferhit Suits , altijd bellen.

Pierce zag van dichtbij hoe de relatie met de Britse prins Harry Meghans leven veranderde. ,,Toen de beveiliging rondom haar werd opgeschroefd, begreep ik dat er meer aan de hand was", zegt de acteur in een interview met The Telegraph. Als 'vader' was hij in ieder geval wel van de partij toen Meghans personage Rachel in het huwelijk trad, in het laatste seizoen van Meghan in Suits.

,,We hebben samen een moment gehad dat ik koester", zegt hij. ,,Ik zat naast Meghan in haar trouwjurk, wachtend tot we de set op konden. We waren alleen en ik zei tegen haar: 'Je leven gaat veranderen. Het gaat fantastisch worden en ik ben erg blij voor je maar weet dat ik je vriend ben, en wat er ook gebeurt je mij altijd kan bellen'."

Massa

Tegenover The Telegraph laat Pierce zich ook kort uit over Meghans vader Thomas, die de afgelopen maanden meerdere malen in opspraak kwam in de Britse pers. ,,Als je om Meghan geeft, dan zou dat het eerste moeten zijn dat in je hoofd opkomt voordat je wat roept. Als je van je dochter houdt, houd dan gewoon van haar. Dat is niet bedoeld voor de massa."