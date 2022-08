Sum 41-frontman Deryck Whibley verkoopt muziekcatalogus

Details over de deal zijn niet bekend, maar Whibley bracht met Sum 41 zeven albums uit en verkocht wereldwijd meer dan 15 miljoen platen. In Nederland is de band bekend van hits als Fat Lip en In Too Deep. Deryck werkt daarnaast als producer voor andere artiesten.

Met de verkoop lift Whibley mee op een trend die al langer gaande is in de muziekwereld. In juni werd bekend dat de (voormalig) leden van de rockband Pink Floyd van plan zijn hun muziekcatalogus voor een recordbedrag te verkopen. Volgens ingewijden moeten de muziekrechten voor bijna 475 miljoen euro (500 miljoen dollar) aan een geïnteresseerde partij verkocht worden.

Ook de Colombiaanse zangeres Shakira verkocht vorig jaar de rechten van haar muziek aan Hipgnosis Song Fund, dat eerder ook al de rechten binnenhaalde van onder anderen Nile Rodgers, Bob Dylan, Blondie, Barry Manilow en Lindsey Buckingham. Het muziekbeheerbedrijf heeft naar verluidt zo’n vijftien jaar aan royalty’s vooraf betaald. Het is niet duidelijk hoeveel geld de Hips Don't Lie-zangeres heeft gekregen, maar volgens de BBC gaat het om miljoenen.

Onlangs verkocht ook Justin Timberlake zijn catalogus, net als Bruce Springsteen, Tina Turner, Bob Dylan, Sting en Stevie Nicks. De sterren zouden er vooral de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen mee veilig willen stellen. De artiesten ontvangen meestal een flinke smak geld met de verkoop.

Overigens gebeurt dit niet alleen in het buitenland. In juli van dit jaar verkocht Peter Koelewijn, vooral bekend van de hit Kom van dat dak af uit 1960, zijn auteursrechten aan het investeringsfonds Pythagoras Music Fund. Het bedrag is niet bekendgemaakt, maar Koelewijn liet weten ‘erg tevreden te zijn’.

