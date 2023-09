Superfan Sjaak wachtte 18 jaar op nieuwe Stones-album: ‘Opwinding is groot, het is zo lang geleden’

Top-tiktokker Jade Anna geeft opvallend kijkje in leven influencer: ‘In bed maal ik over volgende post’

Jade Anna van Vliet (19), met zo’n 1 miljoen volgers op TikTok en Instagram een van de grootste Nederlandstalige influencers, heeft een opmerkelijk inkijkje gegeven in haar leven als onlineberoemdheid. Daarbij hoort dat ze in bed ‘ligt te malen’ over haar volgende post en moest wennen toen een avond met haar vloggende vriend niet werd gefilmd. De likes zijn zo belangrijk dat ze grapt over professionele hulp als ze afnemen.