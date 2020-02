Superheldenfilm Birds of Prey vol met karikaturale personages en kort door de bocht-conclusies

Milkshake zes maanden voor aanvang al uitver­kocht

11:35 De negende editie van het Milkshake Festival op 25 en 26 juli op het terrein van de Westergas in Amsterdam is volledig uitverkocht. De organisatie verwacht zowel op zaterdag als zondag 18.000 bezoekers. Niet eerder was het dancefestival in zo'n vroeg stadium uitverkocht.