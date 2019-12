'Superjacht Marc Anthony in vlammen opgegaan'

Nieuwe Jack­ass-film aangekon­digd voor 2021

7:41 Goed nieuws voor fans van de populaire MTV-serie Jackass, die van 2000 tot en met 2002 op het muziekkanaal te zien was en waarvan later drie films zijn gemaakt. Er komt in 2021 een nieuwe film, waarmee het 20-jarig jubileum van de show gevierd wordt. Dit meldt The Wrap.