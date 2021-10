Superman doet coming-out in nieuwe strip van DC Comics

Sinds zijn nieuwe serie, Superman: Son of Kal-El, in juli begon, zien de fans een heel andere superheld dan Clark Kent. Zo heeft Jonanthan Kent bosbranden als gevolg van klimaatverandering bestreden, een schietpartij op een middelbare school verijdeld en geprotesteerd tegen de deportatie van vluchtelingen in Metropolis. ,,Het idee om Clark Kent te vervangen door een andere witte hetero redder voelde als een gemiste kans", vertelt Tom Taylor in de New York Times. ,,De nieuwe Superman moet nieuwe gevechten - echte wereldproblemen - hebben waar hij tegen kan strijden.”



De laatste tijd is er een trend wat betreft diversiteit te zien in Amerikaanse strips. Zo zagen we dat de sidekick van Batman, Robin, erkende romantische gevoelens te hebben voor een mannelijke vriend. En in de nieuwe Aquaman-strip wordt de hoofdrol gespeeld door een zwarte homoseksuele man.



De stripwereld heeft een flinke transitie doorgemaakt de afgelopen jaren. Een van de eerste reguliere strips met homo’s of lesbiennes erin verscheen in 1980, maar dat was geen positief verhaal. In het verhaal trof Bruce Banner, het alter ego van de Hulk, twee homomannen die hem probeerden te verkrachten. In 1992 kwamen met Northstar de eerste positieve geluiden over de lhbti-gemeenschap in de strips.