Supermodel Gisele Bündchen en American football-icoon Tom Brady gaan na 13 jaar scheiden

Brady gaat akkoord met de scheiding. De twee hebben afspraken vastgelegd over hun huizen en kinderen, die niet openbaar worden gemaakt. Amerikaanse media als CNN meldden vanmiddag al dat de papieren ieder moment ingediend zouden worden.

Brady kent ook op sportief gebied een moeilijke periode. Donderdagavond verloor hij met zijn team Tampa Bay Buccanneers in het laatste kwart van de Baltimore Ravens. Het was daarmee de eerste keer sinds 2002 dat hij in de NFL drie wedstrijden op rij verloor.