Suprise! Justin Timberlake en Jessica Biel verwelkomen tweede kindje

Tóch nog getrouwd: prinses Beatrice geeft in diepste geheim jawoord in ‘geleende’ jurk queen Elizabeth

10:59 De Britse prinses Beatrice (31), de oudste dochter van de in opspraak geraakte prins Andrew, is bijna twee maanden na haar uitgestelde huwelijk alsnog getrouwd. Buckingham Palace bevestigt dat het huwelijk vrijdag in het striktste geheim plaatsvond in de kapel van Royal Lodge, op het terrein van het ouderlijk huis in Windsor Great Park, in aanwezigheid van koningin Elizabeth. De omstreden prins Andrew bracht zijn dochter naar het altaar.