Survivalheld Bear Grylls gered na levensbedreigende reactie op bijensteek

Roman Polanski bijt van zich af

15:36 Regisseur Roman Polanski (86) heeft in een schriftelijke verklaring, ter gelegenheid van de wereldpremière van zijn film J’accuse op het Filmfestival van Venetië, voor het eerst gereageerd op de beschuldigingen die nog steeds regelmatig aan zijn adres worden gedaan. Zo ontkent hij de recente aantijgingen van een aantal vrouwen die beweren dat hij hen in hun tienerjaren heeft misbruikt. De regisseur is daar heel duidelijk over ,,Het is volkomen absurd. Ik ken die vrouwen niet eens.”