Susan Sarandon gearresteerd bij protest

Voor de actie was geen vergunning aangevraagd. De demonstranten noemden het burgerlijke ongehoorzaamheid, maar de politie arresteerde 575 van hen voor het meedoen aan een ongeoorloofde demonstratie.



,,Gearresteerd. Blijf sterk. Blijf vechten", liet de 71-jarige actrice gisteravond (lokale tijd) weten. Ze had de uren daarvoor een aantal tweets verstuurd vanaf de demonstratie. ,,Wat een krachtige, prachtige actie met honderden vrouwen die eisen dat de families die uit elkaar zijn gehaald, weer worden herenigd. Dit is hoe democratie eruit ziet", zei ze onder meer.



De steractrice heeft al eerder in een politiecel gezeten. In 1999 werd ze, met nog ruim 200 anderen, gearresteerd tijdens een demonstratie tegen politiegeweld.